Studiu: câți bani au dat românii pe vitamine și suplimente alimentare în pandemie Pandemia i-a facut pe mulți romani sa fie mai preocupați decat inainte de sistemul lor imunitar, tot mai mulți consumand vitamine și suplimente alimentare. Un studiu realizat de iSense Solutions arata ca 85% dintre consumatori au luat in ultima luna vitamine, iar 79% au luat suplimente alimentar. Cele mai cautate vitamine sunt vitamina C (49%), vitamina D (41%) și Magneziu (40%). Cat despre suplimentele alimentare, cele mai populare sunt suplimentele pentru imunitate (42%) și cele pentru protecția ficatului (21%). Interesant este faptul ca apetența pentru vitamine și suplimente pare sa fie alimentata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

