- Virusul SARS-CoV-2 rezista pana la cinci zile in corpul pacienților decedați, a descoperit un studiu al cercetatorilor germani, dupa ce au efectuat mai multe autopsii. Rezultatele studiului au fost publicate in revista Annals of Internal Medicine, potrivit site-ului Science et Avenir.

- Coronavirusul se mentine in tesutul pulmonar al pacientilor o perioada mai lunga de timp, cu pana la o saptamana, in cazul in care acestia dezvolta forma grava a bolii, sustine un studiu publicat marti in British Medical Journal si citat de Press Association, scrie Agerpres.

- O analiza efectuata pe pacienti cu Covid-19 din China a relevat faptul ca particulele virale persista o perioada mai lunga si ating varful mai tarziu in cazul persoanelor cu forma grava a bolii.

- Echipe de cercetatori chinezi au realizat autopsii asupra a 29 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 si au descoperit ca noul coronavirus ramane in plamanii acestora dupa deces, a afirmat marti un expert chinez, potrivit Xinhua.

