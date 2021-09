Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a gasit in mod repetat ca Instagram este o aplicație daunatoare fața de numeroși adolescenți, in special fetele, potrivit unui raport publicat de Wall Street Journal, transmite CNBC.

- Instagram solicita acum și data nașterii, daca nu i-a fost precizata de catre utilizator anterior, și in cele din urma nu poate fi folosit profilul de pe rețeaua sociala daca nu i se va da aceasta informație personala. Anunțul a fost facut de compania Facebook, care deține platforma bazata pe imagini.…

- CFR Cluj a ratat calificarea in grupele Europa League, iar campioana Romaniei e pe un butoi cu pulbere. Ratarea calificarii in grupele Europa League a dus la demiterea staff-ului tehnic in frunte cu Marius Sumudica si a presedintelui Marian Copilu. Oficialii de la CFR Cluj s-au luat la bataie dupa meciul…

- A aparut o noua provocare in social media din Republica Moldova. Aceasta provocare a fost pornita cu scopul de a incuraja toate femeile sa-și iubeasca corpul așa cum este el și sa se mandreasca cu ceea ce au. Potrivit stiri.md cu referire la ea.md ., una dintre primele femei care a aderat la aceasta…

- Activista de mediu Greta Thunberg va aparea in prima editie a revistei Vogue Scandinavia. Tanara s-a folosit de aceasta oportunitate pentru a critica industria de „fast fashion”. Prin industria „fast fashion” se ințelege comercializarea de produse pentru publicul larg la preturi mici. Greta Thunberg…

- Organizatorii editiei din 2021 a Saptamanii Modei de la New York au anuntat ca toti participantii din acest an vor trebui sa poarte masti sanitare in interior si ca accesul la eveniment va fi permis doar persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19. Potrivit contactmusic.com., Consiliul…

- Dispeceratul Național Salvamont ii acuza pe jandarmii montani ca și-au asumat meritul recuperarii unui grup de turiști amenințați de o ursoaica, dar ca de fapt oamenii au fost scoși din zona de un echipaj Salvamont Bucegi, in timp de jandarmii au facut „taximetrie”. „Inca o minciuna a bravilor jandarmi…