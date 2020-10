Stiri pe aceeasi tema

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva coronavirusului in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda,…

- Izolarea are efecte neurologice serioase, atrage atenția profesorul neurochirurg Vlad Ciurea. In special persoanele varstnice trebuie sa iasa afara sa socializeze, pentru stimularea creierului și a imunitații. In aceasta perioada, au aparut situații frecvente in care mai multe persoane sufera de tulburari…

- Institutul National de Sanatate Publica a luat in calcul solicitarea primita de la Direcția de Sanatate Publica Buzau privind recalcularea ratei de infectare cu noul coronavirus. Noua rata ar trebui sa nu țina cont de focarele existente pe raza localitaților respective. Cererea DSP Buzau se bazeaza…