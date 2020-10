Studiu: Cât de mult au grijă românii de datele lor cu caracter personal InfoCons atrage atentia ca romanii sunt cei mai multi consumatori de la nivelul Uniunii Europene care furnizeaza date cu caracter personal. Doar un roman din zece spune ca a evitat sa furnizeze date cu caracter personal serviciilor de retea sociale sau profesionale anul trecut. Imediat dupa Romania se situeaza țari precum Lituania, Bulgaria, Ungaria și Croația. La polul opus, unul din patru cetateni ai UE cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani au sustinut ca au evitat sa furnizeze informatii personale serviciilor de retea sociale sau profesionale in 2019 din motive de securitate. Țarile in care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1 din 4 cetațeni ai UE cu varste cuprinse intre 16 și 74 de ani au susținut ca au evitat sa furnizeze informații personale serviciilor de rețea sociale sau profesionale in 2019 din motive de securitate. In toate statele membre ale UE, cea mai mare parte a persoanelor care au evitat sa furnizeze informații…

- Vineri au fost raportate, la nivel mondial, 413.121 de cazuri de Covid-19, ceea ce reprezinta un record conform rapoartelor autoritatilor sanitare, de la inceputul pandemiei, conform Worldmeters. In Europa, SUA si Canada, numarul cazurilor depistate a crescut brusc intr-o saptamana, cu 44%, respectiv…

- Germania a adaugat toata Romania pe lista sa rosie, ceea ce inseamna ca orice persoana venita din Romania va sta in carantina dupa ce intra in Germania, conform Institutului de Sanatate Publica. Pana acum, pe ea apareau doar Capitala si cateva judete din Romania. Olanda, Bulgaria, Croatia, Lituania,…

- Intreg teritoriul Romaniei se afla acum pe lista Germaniei de regiuni riscante din cauza COVID-19. Informația a fost oferita astazi de Ministerul Afacerilor Externe. Conform MAE, oamenii care vin din zone de risc in Republica Federala Germana au obligația de a sta in carantina 14 zile, atata timp cat…

- Germania a adaugat Romania, alaturi de Georgia, Iordania si Tunisia pe lista regiunilor riscante din cauza noului coronavirus, ceea ce inseamna ca persoanele care revin din aceste tari trebuie sa intre in carantina in asteptarea unui test negativ pentru coronavirus, conform Reuters. Institutul Robert…

- Institutul Robert Koch pentru boli infectioase a publicat miercuri o noua evaluare pe site-ul propriu. Regiuni din alte tari au fost adaugate la randul lor pe lista de carantina, respectiv din Olanda, Bulgaria, Croatia, Lituania, Slovacia, Slovenia si Ungaria. Insula franceza Corsica a fost eliminata…

- Mai multe ambasade și misiuni diplomatice acreditate in Moldova, au difuzat o declarație privind viitoarele alegeri prezidențiale din țara noastra. Portal Noi.md prezinta varianta completa a acesteia: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,…

- „In general, in luna iulie mai putini respondenti au spus ca situatia lor financiara este mai rea decat in editia sondajului din aprilie (34% fata de 38%). Proportiile au scazut semnificativ in Belgia, Bulgaria, Franta, Germania, Grecia si Italia. Numai in Italia (-13 pp), Bulgaria (-10 pp) si Belgia…