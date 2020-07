Studiu: care sunt cele mai des întâlnite peripeții din timpul sexului. Tu ai pățit vreuna dintre ele? Viața este plina de situații neprevazute. Și pentru ca viața nu este ca in filme, aceste situații neprevazute apar adeseori și in contextul sexului. Magazinul online OnBuy.com a realizat un studiu prin care a cautat sa afle care sunt peripețiile prin care trec cel mai des oamenii atunci cand fac sex. Dupa ce au analizat raspunsurile de la 2.544 de respondenți, au descoperit ca cea mai des intalnita intamplare amuzanta din timpul sexului este aceea de a cadea de pe partener sau de pe o piesa de mobilier in timpul actului sexual – 75% dintre oameni spunand ca au pațit acest lucru. Pe locul doi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

