- Un nou studiu realizat in Danemarca arata ca o cafea cu lapte are un efect antiinflamator in corp, datorita combinatiei de proteine si antioxidanti din aceasta bautura, care dubleaza capacitatea celulelor sistemului imunitar de a lupta impotriva inflamatiilor, relateaza luni EFE si neurosciencenews.com,…

- Bateriile de telefoane mobile cu o durata de viata de pana la noua ani ar putea deveni realitate cu ajutorul undelor sonore de inalta frecventa utilizate pentru a indeparta rugina care le inhiba performanta, conform unei echipe de oameni de stiinta, condusa de Universitatea RMIT din Australia, transmite…

- Poluarea cu plastic este una dintre moștenirile definitorii ale stilului nostru de viața modern, dar acum este atat de raspandita incat ajunge chiar și in fructele și legumele pe care le consumam. Microplasticele s-au infiltrat in fiecare parte a Planetei. Acestea au fost gasite ingropate in gheața…

- Dupa mesele bogate de sarbatori, oamenii raman in medie cu o jumatate de kilogram in plus, arata un studiu realizat in Marea Britanie. Danemarca și Portugalia, scrie The Conversation . Dupa ianuarie și februarie, la mai raman pe talie doar cateva sute de grame din cele acumulate de Craciun și Revelion.…

- O carota de sedimente din epoca glaciara din nordul Groenlandei a dat cele mai vechi secvențe de ADN din lume, scrie CNN, citat de Digi24. Mostrele de ADN vechi de doua milioane de ani au dezvaluit ca regiunea polara, acum in mare parte lipsita de viața, a fost candva un loc unde traiau multe plante…

- Cui nu ii plac cartofii? Indiferent ca ii consumam prajiți, natur, in salata orientala, sub forma de piure sau facuți la cuptor, cartofii conțin nutrienți cheie benefici organismului uman. Care este cel mai popular mit despre cartofi ce a fost demontat de catre specialiști. Cat de sanatoși sunt, de…

- Noua expoziție speciala de la Moesgaard Museum, include printre exponate și cazanul hunic descoperit la Ionești -Dambovița, in anul 1983, datand din secolul V d.Hr. Expoziția „Out of chaos” , Post-ul Cazanul hunic descoperit la Ionești, expus in Danemarca apare prima data in Gazeta Dambovitei .