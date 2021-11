Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de medicamente Moderna a solicitat marți, 9 noiembrie, autorizarea la nivelul Uniunii Europene a vaccinului sau anti-COVID pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 și 11 ani, la cateva saptamani dupa ce a amanat depunerea unei cereri similare la autoritațile de reglementare din…

- Cu 3069 de decese in ultimele 7 zile, Romania se afla pe poziția a 8-a a clasamentului general intocmit de site-ul worldmeters.com, prin centralizarea datelor oficiale transmise de autoritațile din intreaga lume. Prin raportate la populație, mortalitatea este insa mult mai mare decat in Statele Unite…

- Un studiu realizat in spitale din Statele Unite ale Americii si prezentat sambata de autoritatile din Romania arata ca inocularea a doua doze de vaccin produs de compania Pfizer are o eficienta de 93% in prevenirea spitalizarii din cauza COVID-19 a adolescentilor cu varste intre 12 si 18 ani.

- O doza booster (a treia doza – n.red) a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech reface eficienta de 95,6% impotriva virusului, inclusiv a variantei Delta, potrivit datelor unui studiu de amploare, facute publice joi. Intr-un comunicat de presa, cele doua companii afirma…

- Compania IBM a anuntat ca le va impune tuturor angajatilor din Statele Unite ale Americii sa se vaccineze impotriva Covid pana la 8 decembrie. In caz contrar, contractele de munca ale acestora vor fi suspendate, relateaza Reuters. In septembrie, presedintele Joe Biden a ordonat ca toti angajatii federali…

- Statele Unite ale Americii se tem ca prima intalnire post-pandemica organizata de ONU va declanșa un eveniment super-raspanditor. De asemenea, in cadrul acesteia, se va evidenția inegalitatea puternica a accesului global la vaccinurile Covid-19. In ciuda recomandarii americanilor de a sta acasa, zeci…

- Statele Unite ale Americii se tem ca prima intalnire post-pandemica organizata de ONU va declanșa un eveniment super-raspanditor. De asemenea, in cadrul acesteia, se va evidenția inegalitatea puternica a accesului global la vaccinurile Covid-19. In ciuda recomandarii americanilor de a sta acasa, zeci…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii prezinta, joi, datele unui studiu realizat in Statele Unite ale Americii, care arata ca persoanele nevaccinate au o probabilitate de 17 ori mai mare de a fi spitalizate din cauza COVID-19, fata de persoanele vaccinate, potrivit news.ro. ”Studiul COVID-NET…