Studiu bombă: Una sau două băuturi alcoolice pe zi reduc riscul de demență Una sau doua bauturi alcoolice pe zi reduc riscul de demența cu 21%, arata un studiu facut pe 4 milioane de oameni. Potrivit CNN, o echipa de cercetare condusa de Dr. Jeon Geun-hye de la Spitalul Cha din Gumi a studiat relația dintre consumul de alcool și demența in randul a 4 milioane de coreeni cu varsta de peste 40 de ani. Cei care au baut mai puțin de 2 pahare au avut o rata de imbolnavire cu 17% mai mica. Persoanele care au baut trei sau mai multe pahare pe zi au avut șanse cu 8% mai mari de a dezvolta demența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

