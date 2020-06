STUDIU: Bolnavii de coronavirus asimptomatici NU sunt contagioşi. Mii de români au fost internaţi degeaba Opt cercetatori chinezi au facut primul si cel mai amplu studiu legat de cat de contagioase sunt persoanele care au infectia COVID-19, dar nu au simptome ale bolii. Ei pus o persoana testata pozitiv pentru noul coronavirus, dar asimptomatica, sa stea langa alte 455 de persoane, dintre care 25% cu afectiuni cardiovasculare. Specialistii i-au supravegheat atent timp de 5 zile. Dupa aceea, cele 455 de persoane au fost izolate si monitorizate cu atentie. Dintre acestea, doar opt au avut semnele unei infectii respiratorii, dar niciuna nu a luat virusul SARS-COV-2. Certifica asta testarea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

