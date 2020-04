Studiu Bodyshape: 6 din 10 romani care faceau sport sunt afectati de mancatul emotional in carantina Studiu Bodyshape: 6 din 10 romani care faceau sport sunt afectati de mancatul emotional in carantina Specialistii centrului de transformare corporala Bodyshape au realizat un studiu in comunitatea de persoane care mergeau la sala inainte de pandemie. Si au ajuns la concluzia ca 6 din 10 respondenti sunt afectati de mancatul emotional in aceasta perioada. Mancat emotional cauzat de stresul perioadei nesigure pe care o traverseaza. • 37% spun ca au observat ca isi cauta ceva de mancare o singura data, in medie, intr-un interval de 4 ore. 36% de doua ori, iar 10% de trei ori. • 35% simt des ca mancatul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

