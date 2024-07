Studiu BNR: Un manager cu studii superioare de specialitate, determină succesul unei companii Experți din Banca Naționala a Romaniei (BNR) au identificat, intr-un studiu, condițiile determinante ca o firma sa poata fi considerata de succes. Sunt cinci caracteristici principale care definesc o firma de succes, indiferent de sectorul de activitate, potrivit studiului. Astfel, este vorba despre deținerea de catre conducerea executiva a firmei de studii superioare, economice sau […] The post Studiu BNR: Un manager cu studii superioare de specialitate, determina succesul unei companii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

