STUDIU: Berea te ajută să te recuperezi după efort Berea te ajuta sa te recuperezi dupa efort și nu, nu e doar o ipoteza, ci rezultatul unui studiu facut de cercetatori din toata lumea, inclusiv din Romania. Concluzia a fost ca barbații care consuma licoarea considerata aliment se simt mult mai bine dupa ce fac sport sau orice tip de efort... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Studii despre Bere, Sanatate și Nutriție anunța finalizarea unei noi cercetari care evidențiaza efectele consumului moderat de bere in raport cu sanatatea. Cercetarea a avut ca obiective identifica...

- Berea te ajuta sa te recuperezi dupa efort și nu, nu e doar o ipoteza, ci rezultatul unui studiu facut de cercetatori din toata lumea, inclusiv din Romania. Concluzia a fost ca barbații care consuma licoarea considerata aliment se simt mult mai bine dupa ce fac sport sau orice tip de efort muscular.

- Romania va trimite o echipa de salvare in Albania, anunța Raed Arafat, șeful DSU. 52 de romani vor ajunge, cu doua avioane MapN, in cursul zilei de marți, pentru a ajuta la cautarea celor prinși sub daramaturi. Luni noapte a avut loc cel mai puternic cutremur din ultimele decenii in Albania, cu o magnitudine…

- Un medic din Timișoara ajuta femeile sa se vindece de endometrioza și sa devina mame Endometrioza, o boala care le impiedica pe femei sa devina mame, este greu de diagnosticat in Romania. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Piata evenimentelor corporate din Romania inregistreaza anual o crestere de aproximativ 20%, companiile din domeniile farmaceutic, agricultura, IT, FMCG si auto fiind principalii organizatori de astfel de evenimente, releva un studiu realizat de o companie specializata in turismul de business. Daca…

- Dupa inființarea Europa Conference League și scoaterea echipelor din Liga 1 din Europa League, crește importanța competiției interne. PE SCURT: Sunt 3 competiții europene: Champions League, Europa League și Europa Conference League;Romania (locul 30 in clasamentul UEFA) ar avea in acest moment 4 echipe…

- Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.