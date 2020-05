Un studiu arata ca barbatii au un nivel mai ridicat al unei enzime cheie care favorizeaza infectarea cu noul coronavirus, scrie Mediafax.Sangele barbatilor are niveluri mai ridicate ale unei enzime cheie folosite de noul coronavirus pentru a infecta celulele mult mai repede in comparație cu femeile. Enzima 2 de conversie a angiotensinei (ACE2) se gaseste in inima, rinichi si in alte organe. In COVID-19, boala respiratorie cauzata de noul coronavirus, se crede ca aceast ar juca un rol in modul in care infectia progreseaza in plamani. Studiul, publicat in European Heart Journal, a descoperit, de…