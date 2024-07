Stiri pe aceeasi tema

- Surse oficiale de rang inalt au declarat pentru Realitatea, ca Congresul SUA va aproba un imprumut pentru Romania in valoare de 2 miliarde de dolari. Banii sunt destinați achiziționarii de armament, in contextul amenințarilor reprezentate de acțiunile Rusiei.Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri,…

- Uber lanseaza servicii noi Turiștii vor putea folosi aplicația Uber pentru noi experiențe pe apa in Ibiza, Veneția, Atena, Paris, Mykonos, Corfu și Santorini. Uber Yacht va ajunge pe țarmurile din Ibiza in luna august 2024, dupa lansarea de anul trecut a serviciului de ridesharing pe insula. Aceasta…

- Astazi se implinesc 15 ani de la moartea legendarului Michael Jackson, un icon cultural a carui influența și moștenire continua sa genereze venituri colosale. Deși a parasit aceasta lume pe 25 iunie 2009, cu datorii de 500 de milioane de dolari, averea sa a crescut spectaculos, consolidandu-și poziția…

- Startupul pentru inteligenta artificiala al lui Elon Musk, xAI, a atras 6 miliarde de dolari printr-o finantare din seria B, atingand o evaluare de 24 de miliarde de dolari, investitorii pariind mult pe competitori ai unor companii precum OpenAI in cursa pentru dezvoltarea AI, transmite Reuters. Runda…

- Runda de finantare a fost sustinuta de investitori precum Andreessen Horowitz si Sequoia Capital, a spus compania intr-o postare pe blog de duminica. Evaluarea inainte finantare a companiei a fost de 18 miliarde de dolari, a spus Musk intr-o postare pe X. Banii vor fi folositi pentru a scoate pe piata…

- Foxconn a afirmat intr-un comunicat ca al doilea trimestru din acest an ”ramane un sezon traditional in afara varfului si ca produsele majore intra intr-o perioada de tranzitie, intre produsele vechi si cele noi”. Dar a adaugat: ”Perspectivele operatiunilor pentru al doilea trimestru sunt asteptate…

- Actiunile Nvidia au scazut saptamana trecuta cu aproape 14% inregistrand cea mai mare scadere saptamanala din peste 19 luni, ajutand vanzatorii in lipsa sa obtina un profit de peste 3 miliarde de dolari. Tesla, ale carei actiuni au fost n acest an in urma grupului, a scazut, de asemenea, cu 14%, ceea…