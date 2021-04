Stiri pe aceeasi tema

- In perioada raportata inspectorii de munca ai I.T.M. Alba,impreuna cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 76 unitați pentru prevenirea raspandirii virusului Sars-Cov.2.pe raza județului Alba. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 12 –17.04.2021, in activitatea de control, sunt…

- Una din trei persoane care au suferit de Covid-19 prezinta probleme neurologice, susțin cercetatorii. De asemenea, specialiștii au descoperit ca 34% dintre supraviețuitorii Covid-19 au primit un diagnostic pentru o afecțiune neurologica sau psihologica in termen de șase luni de la infecție, se arata…

- In perioada raportata, inspectorii de munca ai I.T.M. Alba, impreuna cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 45 unitați, pentru prevenirea raspandirii virusului Sars-Cov.2. pe raza județului Alba. Rezultatele obtinute, in perioada 29.03.-02.04.2021, in activitatea de control, sunt redate mai jos. …

- Cel mai recent studiu britanic constata ca 7 din 10 oameni care au avut nevoie de spitalizare pentru a se vindeca de COVID inca prezinta simptome care le afecteaza sanatatea chiar și la cinci luni dupa ce au fost externați, potrivit CNN . Unii supraviețuitori au continuat sa aiba probleme cu sanatatea…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In perioada raportata inspectorii de munca ai I.T.M. Alba,impreuna cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 59 unitați…

- Cercetarea, realizata de o echipa britanica-braziliana de cercetatori de la institutii precum Universitatea Oxford, Imperial College London, Universitatea din Sao Paulo, a constatat ca varianta P.1 era intre 1,4 si 2,2 ori mai transmisibila decat alte variante care circula in Brazilia, scrie ziare.com…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford au anunțat concluziile unui studiu care arata ca un medicament comun in tratarea astmului poate sa reduca cu 90% riscul de spitalizare a unui pacient cu COVID. Doctorul Gilda Popescu, de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a declarat pentru Libertatea…

- Stirile si informatiile false care apar in presa si slaba informare a publicului din surse oficiale sunt considerate de romani principalele cauze ale scepticismului privind vaccinarea, releva un sondaj realizat de INSCOP Research si Verifield, in parteneriat cu Centrul de Cercetare in Comunicare si…