Studiu: Astronomii au observat primul asteroid cu trei Luni Asteroidul 130 Elektra, considerat deja special dupa ce astronomii au descoperit ca avea doua Luni - fiind astfel un sistem rar de asteroid triplu - este posibil sa aiba de fapt o a treia Luna, fapt care il face si mai neobisnuit, devenind primul asteroid cvadruplu cunoscut din sistemul solar, relateaza marti The New York Times. Elektra a fost descoperit pentru prima data in 1873, orbitand in centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter. Cu forma alungita si masurand aproximativ 257 km, acesta este un asteroid relativ mare si efectueaza un tur complet in jurul Soarelui la fiecare cinci… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii au analizat una dintre exoplanetele cu cele mai extreme conditii cunoscute, WASP-189 b, si au descoperit o atmosfera impartita pe straturi exact ca a Pamantului. Insa asemanarile se opresc aici, scrie IFL Science. WASP-189 b este o planeta cu masa de doua ori mai mare decat cea a lui Jupiter…

- Astronomii australieni au descoperit un obiect ciudat ce se roteste in Calea Lactee si care, potrivit specialistilor, nu seamana cu nimic observat anterior, conform unei lucrari stiintifice publicate in cea mai recenta editie a revistei Nature, informeaza miercuri AFP. Obiectul, observat pentru…

- Chiar si turistii spatiali care fac coada pentru calatorii de scurta durata ar putea fi nevoiti sa ramana acasa daca sunt expusi riscului de anemie sau deficienta de celule rosii in sange, au spus cercetatorii. Se stie ca astronautii sufera de ”anemie spatiala”, dar pana acum se credea ca este temporara.…

- Adrian Șonka, astronom la observatorul Amiral Vasile Urseanu, a anunțat pe blogul sau ca in acest an vom avea multe evenimente „astrale”. Am putea spune ca acestea fac din celebra expresie „Privește cerul!” un must have in noul an! Printre multe altele la fel de importante la nivel astronomic, avem…

- În 2022 sunt multe de vazut pe cer. Planetele se întâlnesc una cu alta, eclipsele au loc și pe deasupra casei noastre, Luna face sa dispara stele planete, iar Marte se apropie de Pamânt, scrie astronomul Adrian Șonka. În stilul sau glumeț el vorbește despre stele cazatoare,…

- Luna plina din 19 decembrie 2021 rasare in constelația Gemenilor, iar lumina ei sporește de la Soarele din Sagetator. In acest an, Luna plina din decembrie se afla intr-o conjunctura armonioasa cu Jupiter și este considerat unul dintre cele mai norocoase momente astrale. Luna plina din 19 decembrie…

- International Astronomical Search Collaboration, un program al NASA, a confirmat ca Observatorul Astronomic din Galati a descoperit un asteroid, localizat in centura principala de asteroizi - situata intre orbitele planetelor Marte si Jupiter.

- "b Cen (AB)b", o exoplaneta uriasa din categoria "super-Jupiter", desi nu ar fi trebuit sa existe conform actualelor modele teoretice, orbiteaza un sistem binar de stele super-masive in constelatia Centaurul, potrivit unui studiu publicat miercuri, informeaza AFP si Reuters. Acea pereche stelara,…