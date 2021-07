Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,5 milioane de copii din lumea intreaga si-au pierdut cel putin un parinte, bunic sau un alt ingrijitor din cauza pandemiei de coronavirus in perioada martie 2020 - aprilie 2021, potrivit unui nou studiu, informeaza DPA. O echipa de cercetatori condusa de Seth Flaxman de la Imperial…

- Potrivit OMS, numarul infectiilor la nivel mondial a crescut cu 12% (peste 3,4 milioane de cazuri) in perioada 12-18 iulie, adica aproape o jumatate de milion de cazuri in plus pe zi, in timp ce numarul deceselor a ramas stabil. In ultima saptamana, au fost raportate 57 000 de decese cauzate de COVID-19…

- Noul prag arata ca numarul deceselor inregistrate asociate COVID-19 a crescut de la trei la patru milioane in mai putin de trei luni.Circa 185 de milioane de infectari confirmate cu noul coronavirus au fost inregistrate la nivel mondial, potrivit datelor publicate.Cu toate acestea, expertii considera…

- Coronavirusul a ucis peste 1.500 de jurnaliști din 77 de țari de la declanșarea pandemiei. Potrivit ONG-ului Press Emblem Campaign (PEC), cele mai multe cazuri s-au inregistrat in India și Brazilia, state puternic afectate de Covid-19. Secretarul general al PEC, Blaise Lempen, a deplans faptul ca jurnalistii…

- Columbia a inregistrat joi 545 de morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, recordul sau de la inceputul pandemiei, si a depasit pragul de 90.000 de decese pana in prezent, in plina criza sociala impotriva guvernului, noteaza AFP. In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul de morti…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat vineri ca se pare ca numarul deceselor din cauza COVID-19 este de trei ori mai mare decat cifrele oficiale. Cifra totala a deceselor din cauza COVID-19 inregistrata oficial este de 3,4 milioane. Dar OMS sustine ca cifra reala ar putea fi intre 6 si 8…