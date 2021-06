Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert dintre persoanele care au contractat maladia COVID-19 se confrunta, la cel putin o luna dupa trecerea prin boala, cu probleme de sanatate pe care nu le-au experimentat inainte de infectare, potrivit un studiu de amploare, ai carui autori au analizat datele medicale obtinute de la…

- Aproape un sfert dintre persoanele care au contractat maladia COVID-19 se confrunta, la cel putin o luna dupa trecerea prin boala, cu probleme de sanatate pe care nu le-au experimentat inainte de infectare, potrivit un studiu de amploare, ai carui autori au analizat datele medicale

- Pare o gluma greu de gustat, dar un nou studiu sugereaza ca modul in care reacționeaza oamenii la gustul amar se coreleaza cu severitatea formei de Covid pe care ar putea s-o dezvolte. Este o perspectiva interesanta, deoarece in ultimele 16 luni a devenit clar ca oamenii nu raspund in același mod…

- Pe 11 februarie, experții de la Inalta Autoritate pentru Sanatate din Franța (HAS) declarau ca persoanele care au fost infectate cu Covid și care pot demonstra acest aspect ar trebui sa primeasca o singura doza de vaccin impotriva Covid. Literatura științifica arata ca „nivelul de protecție obținut…

- 11% dintre persoanele vaccinate fara a fi infectate anterior iși pierd anticorpii la doar 3-4 luni de la vaccinare: STUDIU La 11% dintre persoanele vaccinate fara a fi infectate anterior, anticorpii Covid scad sub limita de sensibilitate a testelor dupa 3-4 luni, arata un studiu realizat de cercetatorii…

- Un studiu a constatat ca, la cinci luni dupa externare, pacientii cu COVID-19 - femei albe de varsta medie care aveau si alte probleme de sanatate, precum diabet, boli de plamani sau inima - au raportat simptome de COVID indelungate."Studiul nostru constata ca cei care au avut cele mai grave simptome…

- Femeile in jurul varstei de 40 si 50 de ani sunt mai expuse riscului de a avea probleme pe termen lung dupa externarea din spital in urma infectarii cu COVID-19, cu multe luni de simptome persistente, precum oboseala, respiratie greoaie si gandire incetosata, arata doua studii britanice publicate…

- Femeile in jurul varstei de 40 si 50 de ani sunt mai expuse riscului de a avea probleme pe termen lung dupa externarea din spital in urma infectarii cu COVID-19, cu multe luni de simptome persistente, precum oboseala, respiratie greoaie si gandire incetosata, arata doua studii