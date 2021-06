Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert dintre persoanele care au contractat maladia COVID-19 se confrunta, la cel putin o luna dupa trecerea prin boala, cu probleme de sanatate pe care nu le-au experimentat inainte de infectare, potrivit un studiu de amploare, ai carui autori au analizat datele medicale obtinute de la…

- Scaderea numarului de infectari cu coronavirus și perspectiva unui trend descendent permit Sanatoriului Bisericani reluarea unei activitați medicale extrem de solicitata de bolnavi. Nu doar bolnavii de plamani, ci și persoanele declarate vindecate dar cu probleme rezultate in urma infectarii cu Covid-19…

- Unul din patru pacienți spitalizați cu COVID are probleme de sanatate dupa externare. Specialiștii spun ca unii pacienți sint afectați de COVID nu doar fizic, ci și emoțional și au probleme in a-și relua viața de dinainte de imbolnavire. Medicii din Ungaria atrag atenția ca, in general, pacienții se…

- Institutul National pentru Sanatate din Statele Unite a anuntat miercuri ca a inceput un studiu clinic de faza medie pentru a determina riscul de reactii alergice la vaccinurile impotriva Covid-19 ale companiilor Moderna si Pfizer, transmite Reuters, conform news.ro. Pana in prezent, in SUA…

- Cornelia Catanga a murit la varsta de 63 de ani la Spitalul Universitar din Capitala, iar anunțul decesului a fost facut de jurnalista Mara Banica: „Din pacate, Cornelia Catanga s-a prapadit. Sunt impietrita, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a rapus-o, acum o ora, la Spitalul Universitar…

- Un studiu a constatat ca, la cinci luni dupa externare, pacientii cu COVID-19 - femei albe de varsta medie care aveau si alte probleme de sanatate, precum diabet, boli de plamani sau inima - au raportat simptome de COVID indelungate."Studiul nostru constata ca cei care au avut cele mai grave simptome…

- Femeile in jurul varstei de 40 si 50 de ani sunt mai expuse riscului de a avea probleme pe termen lung dupa externarea din spital in urma infectarii cu COVID-19, cu multe luni de simptome persistente, precum oboseala, respiratie greoaie si gandire incetosata, arata doua studii britanice publicate…

- Cel putin unul din trei bolnavi de COVID-19 spitalizati isi vede sanatatea afectata pe termen lung, cu diferite organe afectate si inclusiv probleme de ordin psihologic, potrivit unui nou studiu realizat in Europa, SUA si China.