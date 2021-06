Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrari video cu cantitati uriase de deseuri de plastic deversate in ocean inspaimanta cu regularitate publicul, insa un studiu elvetian a constatat ca majoritatea deseurilor de plastic ajunge cel mai probabil in apropierea zonelor de coasta, relateaza dpa. "In toate scenariile pe care le-am calculat,…

- Chiar daca prețurile pentru locurile de parcare au fost majorate in cele mai multe municipii din Romania, zonele centrale din marile orașe sunt sufocate de autoturisme. Acest lucru se observa și pe un studiu realizat de yeParking, in luna februarie 2021, privind zonele cele mai solicitate de staționare…

- O echipa de cercetatori din Australia a descoperit ca un nivel scazut al hormonului metabolic leptina poate conduce la un raspuns imun slab la anticorpii indusi prin vaccinare, relateaza miercuri Xinhua. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Queensland au facut aceasta descoperire…

- Alcoolul deterioreaza creierul mai mult decat orice alt produs, au descoperit oamenii de știința de la Universitatea din Oxford. Cercetarea a fost facuta pe mai mult de 25.000 de persoane din Marea Britanie. Daca cercetarea este corecta, atunci studiile care au susținut ideea potrivit careia consumul…

- Oamenii de știința elvețieni au demonstrat ca, cu ajutorul deșeurilor ramase de la producția de cafea, este posibila accelerarea semnificativa a restabilirea padurilor tropicale, scrie FAN. Cercetatorii de la școala Tehnica Superioara elvețiana din Zurich și Universitatea din Hawaii au efectuat un experiment…

- Cercetatori de la Universitatea din Bordeaux au examinat un vin frantuzesc, care s-a aflat pe Statia Spatiala Internationala (ISS), pentru a determina daca si-a schimbat cumva proprietatile in urma perioadei de timp petrecuta in spatiu, informeaza vineri DPA. Vinul rosu premium Petrus,…

- Te-ai gindit vreodata ca atunci cind maninci tartine distrugi natura? Cel mai probabil nu, dar cercetatorii britanici spun ca ar trebui sa fim mai atenti la acest tip de preparate. Cercetatori de la Universitatea din Manchester au anuntat ca au calculat pentru prima data in istorie cantitatea de dioxid…