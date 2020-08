Studiu: Aproape 30% dintre persoanele infectate cu noul coronavirus nu au prezentat niciun simptom

Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de COVID-19 a fost descoperit in orașul Turda, județul Cluj, unde 15 persoane au fost depistate cu coronavirus. Primarul Cristian Matei anunța ca focarul a fost localizat doar intr-o comunitate de pe strada...

- Violeta Stoica Județul Prahova a trecut, in weekend, de pragul psihologic de 1000 de cazuri confirmate de coronavirus, raportate oficial de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Sambata a fost ziua in care numarul prahovenilor pozitivi, in urma testarilor Real-Time PCR, a trecut de aceasta cifra,…

- Aproape 40% dintre oamenii infectați cu coronavirus nu au simptome, iar numarul persoanelor asimptomatice ramane incert, au transmis reprezentanții Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, relateaza CNN. De asemenea, aproximativ jumatate din transmisiile de coronavirus au loc inainte…

- Noile date epidemice din Statele Unite ofera indicatii pentru eliminarea restrictiilor antiepidemice daca sunt protejate persoanele cu varste peste 65 de ani, categoria cea mai vulnerabila la coronavirus, noteaza cotidianul The Wall Street Journal preluat de mediafax.Vezi și: Presedintele…

- O treime din persoanele infectate cu noul coronavirus in Spania sunt asimptomatice, potrivit unui nou studiu de seroprevalenta condus de Guvern, care confirma ca 5,2% din populatie a fost contaminata, scrie AFP, potrivit news.ro.Acest studiu concluzioneaza ca "o treime din persoanele infectate…

- O cercetare realizata la bordul unei nave de croaziera a aratat ca mai mult de 80% dintre persoanele care au raspuns pozitiv la testele pentru COVID-19 nu au prezentat vreun simptom, potrivit Mediafax, citat de digi24.ro.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Conform ultimelor date transmise de Grupul de Comunicare Strategica, 9.053 de persoane confirmate pozitiv cu coronavirus au fost declarate vindecate si externate, dintr-un total de 16.247 de cazuri de COVID-19. Astfel, peste 55% dintre presoanele infectate in Romania cu…