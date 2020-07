Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea Poștei Romane este folosita mai nou in atacuri cu malware prin intermediul unor mesaje pe e-mail, a atenționat marți Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). Practic, un utilizator primește un e-mail in care este anunțat ca ar urma sa primeasca un colet,…

- Anularea planurilor de crestere in cazul multor companii duce in perioada imediat urmatoare la restructurari, pe masura ce fiecare va incerca sa reduca pe cat posibil costurile, noteaza Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.Scaderea economica alaturi de contractarea planurilor de afaceri vor…

- WhatsApp a inceput sa testeze o noua funcție. Cea mai noua versiune beta permite adaugarea contactelor prin scanarea codurilor QR, informeaza The Verge. Funcția, care este disponibila in versiune beta atat pentru Android cat și pentru iOS, poate fi gasia in meniul de setari al aplicației, unde exista…

- Cand vine vorba despre parole, acestea trebuie sa fie atat sigure incat sa fie practic imposibil pentru alta persoana sa le sparga, dar și sa le ții in siguranța. Cel mai nou raport Kaspersky, Defending digital privacy: taking personal protection tothe next level, arata date interesante despre felul…

- SAS, lider global in analytics, a lansat COVID-19 Data Analytics Resource Hub, o platforma de resurse gratuite, menita sa ajute companiile și populația sa lupte impotriva noului coronavirus. Platforma are la baza cele mai inovative tehnologii de analiza avansata de date ale SAS. SAS COVID-19 Data Analytics…

- Utilizatorii din intreaga lume vor sa ia mai multe masuri pentru a-si proteja datele personale, iar 82% dintre acestia spun ca au incercat sa inlature informatii private de pe site-urile web sau de pe canalele de social media, desi o treime (37%) dintre ei nu au absolut nicio idee cum ar putea sa…

- Aplicatiile de interactiune sociala au intrat in vizorul atacatorilor cibernetici si distribuie malware sub acoperirea unor nume populare, ca Zoom, Webex sau Skype, avertizeaza specialistii Kaspersky.Astfel, o analiza rezultata a detectat aproximativ 1.300 de fisiere care au nume similare…