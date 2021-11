Persoanele care sufera de apnee in somn prezinta un risc sporit de spitalizare in caz de Covid-19, avertizeaza un studiu realizat in SUA. Sindromul de apnee obstructiva in somn se caracterizeaza prin ”pauze de respirație”, care survin in timpul somnului și care dureaza intre 10 și 30 de secunde, uneori chiar mai mult. Acest sindrom este favorizat de supraponderalitate, obezitate, varsta (riscul este mai mare dupa varsta de 65 de ani), sex (barbații sunt mai afectați comparativ cu femeile). Apneea in somn poate avea consecințe grave asupra sanatații: risc marit de hipertensiune arteriala, insuficiența…