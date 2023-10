Stiri pe aceeasi tema

- Publicul din Targu Jiu este invitat vineri, 22 septembrie, de la ora 17,00, la Muzeul Național „Constantin Brancuși”, la vernisajul expoziției „Ultimul gram de suflet” – in memoriam – Aurelian Iulius Șuța (ȘAI). Curatorul expoziției este artistul Florin Preda Dochinoiu. Totodata, va fi lansat volumul…

- Cea mai mare nava de cercetare de pe apele interioare ale Uniunii Europene, Rexdan, a fost construita in Romania. A fost realizata in cadrul unui proiect urias, de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universitatii „Dunarea de Jos” Galati.

- Polițist la spital, dupa ce o masina s-a ciocnit de alte doua autoturisme. O masina de politie a fost implicata intr-un accident rutier, miercuri, in judetul Tulcea. Aceasta a fost lovita de un autoturism si proiectata pe sensul opus, intr-o alta masina. In urma impactului, politistul aflat la volan,…

- In cautarea hranei, pasarile acvatice sunt obligate sa-și taie drum printr-un covor de sticle și ambalaje de plastic. Pescarii amatori reușesc sa ajunga in acest labirint verde, autoritațile, nu.In vreme de razboi, marginea de țara reprezentata de Lunca Dunarii, intre Galați și Isaccea, arata la fel…

- In Romania, piața de cafea out of home este o industrie care se ridica la 600 de milioane de euro, o treime din aceasta suma fiind generata in București, acolo unde prețul mediu al unei cafele ajunge la 10.5 lei, arata un studiu Hospitality Culture Institute.Studiul „Consumul de cafea out-of-home…

- Victima teribilului accident de circulație care a avut loc marți pe E85, in Ialomița, e parintele Tanasache Atanasie Costea. Mașina condusa de preot a fost strivita sub o cisterna și tarata zeci de metri printr-un lan de porumb.Vestea morții preotului a fost data de basilica.ro, site-ul Patriarhiei…

- Lipsa din dieta a unor alimente a fost asociata cu un nivel mai ridicat de boli cardiovasculare si decese la nivel mondial, intr-un nou studiu realizat la nivel global in 80 de tari. Organizatia Mondiala a Sanatatii estimeaza ca aproape 18 milioane de persoane au murit din cauza bolilor cardiovasculare…

- N. D. Ca urmare a organizarii unui referendum, pe data de 3 iulie a.c., s-a decis modalitatea de alegere a noului rector al Universitații ”Petrol-Gaze ”Ploiești, pentru mandatul 2024-2028. Așa cum s-a precizat, modalitatea de alegere va fi prin votul universal, direct si secret al tuturor cadrelor didactice…