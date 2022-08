Stiri pe aceeasi tema

- Apa de ploaie de pe Terra este improprie consumului din cauza prezentei substantelor chimice toxice peste nivelurile recomandate, potrivit unui studiu recent realizat de oameni de stiinta de la Universitatea din Stockholm, relateaza AFP.

- Prezența substanțelor chimice in atmosfera este atat de mare incat calitatea apei se deterioreaza pe zi ce trece. Conform celor mai recente orientari, așa cum se arata intr-un articol din The Independent, indiferent in ce parte a lumii va aflați, apa de ploaie este acum nepotabila. In ultimele decenii,…

- Digital News Report 2022 se lanseaza miercuri, la Universitatea din București. Evenimentul va fi organizat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii, Universitatea din București si PressHUB

- Cercetatorii americani au descoperit un gel injectabil care ar putea fi folosit la tratarea problemelor ce tin de discurile coloanei vertebrale si care ar putea ameliora semnificativ durerile de spate, relateaza Daily Mail.

- Pe langa faptul ca adauga un nivel complet nou de intelegere a ceea ce se intampla in creier atunci cand visam, noul studiu ar putea sa ne invete cum sa ne antrenam visele si sa ne ajute sa atingem un anumit obiectiv sau sa tratam o anumita tulburare mintala. Exista multe aspecte despre psihologia somnului…

- Dermatologii susțin ca buricul este adesea neglijat de oameni in momentul spalarii corpului. Potrivit acestora, aceasta este una din cele mai murdare parți ale corpului, unde se acumuleaza cele mai multe bacterii și mizeria. Tocmai de aceea este recomandat ca buricul sa fie curațat cu apa oxigenata…