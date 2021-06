Studiu: Anxietatea, cel mai comun diagnostic pus copiilor în pandemie Un copil din trei s-a confruntat cu stari de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psiho-emoțional, procentul crescand la peste 50% in cazul adolescenților, mergand pana la consecințe extrem de grave, și anume tentative de suicid. In doar 8,1% dintre cazuri, diagnosticele au fost independente de contextul pandemic (opoziționism, ADHD/ADD, tulburari de vorbire, intelect liminar sau tulburari de neurodezvoltare), arata datele unei anchete realizate de Salvați Copiii Romania. In anul marcat de restricțiile sociale impuse de pandemie (martie 2020 – martie 2021), printre care inchiderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

