- Doi cercetatori ai Facultații de Fizica din cadrul Universitații Babeș-Bolyai (UBB) au identificat zonele din creier cele mai active in cazul dependenților de alcool sau de alte substanțe percepute drept recompense. Este vorba dr. Ercsey-Ravasz Maria și dr. Molnar Botond care s-au alaturat unui proiect…

- Romania, pe locul 10 in Europa la consumul de alcool pur in Topul OMS. Cati litri de spirtoase consuma anual un roman Un roman consuma in medie 11 litri de alcool pur pe an, valoare ce pozitioneaza piata locala in prima parte a clasamentului european, intr-un top realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- In acest an, s-au efectuat numeroase studii pentru a evalua care vaccin contra Covid-19 genereaza mai mulți anticorpi. Studiile au observat diferențe intre vaccinurile contra Covid-19 și au oferit și o serie de explicații pentru acestea. In luna iulie anul acesta, un studiu britanic observa o eficacitate…

- Consumul de carne poate imbunatați sanatatea mintala, in timp ce vegetarianismul poate cauza depresie. Conform studiului realizat la Universitatea din Alabama, publicat in revista Critical Reviews, o dieta vegetariana sau vegana ar putea crește șansele de depresie, conform India Times. Cercetatorii…

- Ce este grafenul?Grafenul este cel mai subțire material din Univers descoperit pana in prezent. Adeseori considerat un "material-miracol", grafenul este unul dintre cele mai usoare materiale, fiind compus in totalitate din carbon, la fel ca diamantul si carbunele. Spre deosebire de aceste materiale,…

- Potrivit acestei modelizari, publicata in revista medicala The Lancet, ”se estimeaza ca 10.700 de cazuri noi de cancer si 4.850 de morti legate de (consumul de) alcool ar putea fi evitate anual in regiunea europeana a OMS, printr-o dublare a taxelor actuale pe bauturi alcoolice”, subliniaza intr-un…

