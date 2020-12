Studiu: Angajatorii prevăd creșteri salariale și mai multe recrutări în 2021 Reluarea cresterilor salariale, a recrutarilor si revenirea la bugetele pe care le aveau inainte de declansarea pandemiei sunt principalele asteptari pe care le au angajatorii de la 2021, conform celui mai recent studiu derulat de eJobs in randul angajatorilor din Romania. De asemenea, 12% cred ca, in compania pentru care lucreaza, se va permanentiza munca de acasa, in timp ce 9% spun ca anul viitor va marca reintoarcerea angajatilor la birou. O treime cred ca nu au inca niciun motiv sa isi creeze asteptari optimiste de la urmatorul an. „Acele companii care au gasit resorturi de crestere chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

