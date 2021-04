Stiri pe aceeasi tema

- O cercetare realizata de oameni de stiinta australieni a ajuns la concluzia ca angajatii care lucreaza in tura de noapte prezinta un risc semnificativ mai mare de a contracta noul coronavirus in comparatie cu lucratorii din tura de zi, informeaza marti Xinhua. O echipa internationala de cercetatori,…

- Tinerii din Marea Britanie, care au fost infectati cu COVID-19 vor fi expusi in mod deliberat la coronavirus, intr-un studiu care vrea sa descopere cum va reactiona sistemul lor imunitar. Studiul clinic “provocarea umana” a Universitatii din Oxford, spera sa descopere de ce concentratie de coronavirus…

- Statistica oficiala furnizata duminica de Prefectura Prahova cu privire la rata de infectare din judet arata o scadere usoara in cazul mai multor localitati. Orasul Sinaia coboara, cu aceasta ocazie, sub pragul de 4 cazuri active la mia de locutiroi, la care se impuneau restrictii suplimentare. La randul…

- Potrivit ultimelor informații, rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 2,61 la mia de locuitori in Argeș. Conform Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, 7 localitați argeșene au depașit rata de infectare de 4 la mia de locuitori: Morarești – 8,06 – 14 persoane infectate; Teiu – 4,78 – 6…

- Vaccinul Moderna este eficient 90% impotriva COVID-19 si 95% contra formelor severe ale bolii, a anuntat marti compania americana de biotehnologie in urma unui nou studiu clinic, relateaza AFP. Noile date provin dintr-un studiu clinic de faza 3 realizat in randul a peste 30.000 de persoane…

- Vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de alianta Pfizer-BioNTech si compania Moderna reduc cu 80% riscul de infectare cu noul coronavirus la doua saptamani dupa administrarea primei doze, potrivit datelor obtinute dintr-un studiu realizat in timpul campaniei de vaccinare din Statele Unite, ale carui…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi au fost luate cateva decizii care vor ajuta la reducerea efectelor pandemiei. De asemenea, el a afirmat ca au fost prelungite unele masuri, intre care prelungirea scutirii de la impozit a firmelor din domeniul HoReCa pentru inca 90 de zile

- Dupa o lunga perioada de timp in care Bucureștiul a fost printre primele locuri in ceea ce privește numarul de cazuri de coronavirus, iata ca astazi Capitala a ajuns in scenariul galben in ceea ce privește rata de infectare!