Studiu: Anemia dobândită de astronauţi în spaţiu poate fi o problemă pentru misiunile acestora Chiar si turistii spatiali care fac coada pentru calatorii de scurta durata ar putea fi nevoiti sa ramana acasa daca sunt expusi riscului de anemie sau deficienta de celule rosii in sange, au spus cercetatorii. Se stie ca astronautii sufera de ”anemie spatiala”, dar pana acum se credea ca este temporara. Un studiu efectuat de NASA a numit-o ”o boala de 15 zile”. Medicii au atribuit anemia distrugerii celulelor rosii din sange sau hemolizei, care rezulta din schimbarile fluidelor, pe masura ce corpurile astronautilor se adapteaza la imponderabilitate si din nou pe masura ce se reacomodeaza la gravitatie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici chirurgi de la Centrul Medical din cadrul Universitații din Maryland au transplantat o inima de porc unui pacient pentru salvarea acestuia. La trei zile (n.r. luni) dupa complicata intervenție chirurgicala pacientul este bine, deși, potrivit medicilor, este prea devreme pentru a ști…

- SpaceX a trimis un pachet de sarbatori astronauților aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale, acesta incluzând cadouri de Craciun, curcan prajit și detergent de rufe Tide, relateaza Business Insider.Detergentul a fost produs de Proctor and Gamble, compania care deține Tide, și…

- Noua Zeelanda va interzice fumatul pentru urmatoarele generații, astfel incat cei care au in prezent varsta de 14 ani sau mai mica nu vor putea niciodata sa cumpere legal tutun. Noua lege prevede ca varsta legala pentru fumat va crește in fiecare an, a anunțat ministrul asociat al sanatații, dr. Ayesha…

- Un centru de consiliere medicala functioneaza, din aceasta saptamana, la Sala Polivalenta din Craiova, in cadrului Centrului C4 de vaccinare anti Covid. Directia de Sanatate Publica Dolj si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova au incheiat un parteneriat cu scopul de a veni in sprijinul…

- Un studiu publicat miercuri de Universitatea de Medicina din Graz, Austria, arata ca nivelul de anticorpi se mentine stabil timp de opt luni de la infectia cu SARS-CoV-2. Totodata s-a observat ca cei care aveau patologii prealabile au dezvoltat un nivel mai ridicat de anticorpi si un grad mai mare de…

- Elon Musk a descris situatia dificila intr-un email transmis tuturor angajatilor, o copie fiind obtinuta de CNBC. ”Criza de productie a Raptor este mult mai dificila decat parea acum doua saptamani. Riscam o criza reala de faliment, daca anul viitor nu vom putea asigura un ritm al zborurilor Starship…

- Boriska Kipriyanovici, acum in varsta de 24 de ani, i-a nedumerit pe experti de cand au aflat despre el in 2017, iar acum un videoclip cu afirmatiile sale sinistre a starnit o noua panica online, potrivit Mirror. De la o varsta frageda, el le-a povestit oamenilor despre viata sa anterioara…

- Mai intai au fost miliardarii, apoi vedetele de cinema -- acum ketchup-ul intra in cursa spațiala. Heinz a dezvaluit primul sau ketchup „Marz Edition” cu roșii produse pe Pamant in condiții asemanatoare celor de pe planeta Marte. O echipa de 14 astrobiologi a lucrat timp de noua luni la Institutul…