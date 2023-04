Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul categoriilor vulnerabile este in centrul preocuparilor Guvernului liberal Nicolae Ciuca, in contextul dificilei perioade pe care o traversam din punct de vedere social și material. Consider ca investițiile aflate in derulare in domeniul economic și al infrastructurii, prin Planul Național…

- In data de 7 martie a.c. la sediul societații VITAL S.A. din Baia Mare, a avut loc campania ” Imparte darul vieții – DONEAZA SANGE! ” Aceasta este prima campanie de donare de sange din acest an organizata de S.C. VITAL S.A in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș. Ca de fiecare data,…

- O noua campanie de donare s-a desfașurat recent la sediul SC VITAL SA Baia Mare. Campania ”Imparte darul vieții – DONEAZA SANGE!”, desfasurata in 7 martie, este prima campanie de donare de sange din acest an organizata de SC VITAL SA in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș. „Ca de…

- Oamenii de stiinta au folosit tehnici neinvazive si metode computationale avansate pentru a masura semnalele electrice si magnetice generate de celulele neuronale din creierul uman, intr-un efort de a identifica retelele functionale care sunt responsabile de generarea crizelor la copiii care sufera…

- Primaria Capitalei a inceput, alaturi de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, instalarea a 44 de senzori pentru monitorizarea calitații aerului, la spitale și unitați de invațamant din intregul oraș.

- Sambata, 28 ianuarie, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și cei de la Biroul Siguranța Școlara au fost prezenți intr-un centru comercial (Dambovița Mall), unde i-au intampinat pe cetațeni cu sfaturi și pliante pentru reducerea gradului de victimizare prin…

- Joi, 19 ianuarie 2023, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia, a fost sarbatorita Ziua Mondiala a Religiei prin cateva activitați specifice coordonate de doamnele profesoare Burde Lacrimioara, Simona Florea și Camelia Pop. Activitațile din cadrul proiectului s-au desfașurat sub genericul…

- Alimentația este extrem de importanta pentru sanatatea oamenilor, precum și consumul frecvent de apa. Oamenii s-au obișnuit sa urmeze sfaturile pe care le știe toata lumea, și anume ca avem nevoie sa consumam minim 2 litri de apa pe zi. Insa, specialiștii au distrus acest mit cu un studiu care arata…