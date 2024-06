Studiu: Alimentatia bogata in grasimi poate duce la anxietate Alegeti va cu grija alimentele reconfortante. Mancatul stresant poate calma initial o minte ingrijorata, dar, potrivit unui nou studiu, anumite alimente grase pot alimenta si mai multa anxietate pe termen lung.Conform studiului, consumul unui anumit tip de dieta bogata in grasimi in principal grasimi saturate din produse animale a perturbat microbiomul intestinal al sobolanilor de laborator si le a schimbat comportamentul, potrivit stiripesurse.ro.Sobolanii care au urmat aceasta dieta au prezent ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

