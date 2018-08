Stiri pe aceeasi tema

- Amestecarea bauturilor energizante cu alcoolul poate inrautati efectele negative ale consumului compulsiv de bauturi alcoolice, conform unui studiu recent. O echipa de oameni de stiinta a ajuns la concluzia ca aceasta combinatie poate diminua capacitatea de comunicare sociala si abilitatea de a resimti…

- Te-ai gandit vreodata ca greutatea unei persoane ar putea influența nivelul fericirii dintr-o relație? Este normal sa nu iți pese de modul in care arata partenerul sau partenera ta, daca va ințelegeți, va respectați și va iubiți, insa s-a descoperit ca barbații care se casatoresc cu femei dolofane traiesc…

- Sa fii voluntar inseamna sa ai puterea de a schimba lumea, sa ai provocari, realizari și un sentiment de implinire inegalabil. Cand vorbim despre Crucea Roșie, cel mai adesea ne gandim la beneficiari, activitati, program, materiale, insa, adesea, uitam sa vorbim despre oamenii care stau in spatele acestor…

- Aproape un milion de romani traiesc in conditii mizere. O arata un raport al Bancii Mondiale, care a identificat zonele din Romania in care cetatenii traiesc la fel ca in ghetourile de peste hotare.Citește și: Restricții de trafic in Capitala! Lista strazilor pe care șoferii nu au acces…

- Comportamentul reproductiv a suferit, in ultimii ani, transformari esențiale, la nivel mondial. Multe femei aleg sa amane conceperea unui copil pana gasesc „perechea potrivita” și se casatoresc, iar barbații romani accepta cu greu ideea ca ar putea avea o problema de infertilitate. In consecința, natalitatea…

- Antarctica a pierdut circa 3 miliarde de tone de gheata din anul 1992 pana in prezent, suficient pentru cresterea nivelului oceanelor cu aproape 8 milimetri, iar aceasta tendinta s-a accelerat dramatic in cursul ultimilor cinci ani, conform unui studiu publicat miercuri de o echipa internationala…

- Asociația Europeana de Studiu al Obezitații a publicat un studiu ingrijorator conform caruia obezitatea este asociata acum, mai multe ca oricand, cu apariția cancerului la adulții tineri, cu varste sub 50 de ani.