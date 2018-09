STUDIU ALARMANT - Unu din opt medicamente ne pun viața în pericol Aproximativ unul din opt medicamente esentiale din statele cu venituri mici si medii ar putea fi contrafacute sau ar putea contine mixuri periculoase de substante, care pun in pericol vietile pacientilor, potrivit unui studiu citat de Reuters, scrie News.ro. Cercetatorii au analizat date provenite din 350 de studii precedente, care au testat peste 400.000 de mostre de medicamente, in tari cu venituri mici si medii. Pe ansamblu, aproximativ 14% dintre medicamente erau contrafacute, expirate sau de calitate scazuta, avand o probabilitate mica de siguranta sau eficacitate, asa cum s-ar astepta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ unul din opt medicamente esentiale din statele cu venituri mici si medii ar putea fi contrafacute sau ar putea contine mixuri periculoase de substante, care pun in pericol vietile pacientilor, potrivit unui studiu citat de Reuters.

- Țigarile electronice folosite zilnic dubleaza riscul de infarct, atrag atenția cercetatorii. Iar combinarea țigarilor clasice cu cele electronice este cu mult mai periculoasa pentru sanatate decat folosirea unui singur produs, riscul de infarct crescand de 4,6 ori. Este concluzia la care au ajuns specialiștiid…

- Viata mai multor pasageri, care circula cu microbuzul de pe ruta 35 Chisinau-Ialoveni, a fost pusa in pericol.In timp ce masina se deplasa, usa pasagerilor risca sa cada, iar oamenii erau nevoiti sa o tina.

- Numarul persoanelor care isi vor pierde viata din cauza caniculei va creste semnificativ in unele regiuni ale lumii, pana in 2080, daca guvernantii nu vor lua masuri in cadrul politicilor legate de clima si sanatate, potrivit rezultatelor unui studiu publicat marti, transmite Reuters. (Console si accesorii…

- Rata deceselor cauzate de valurile de caldura ar putea creste cu pana la 2.000% in unele regiuni ale globului pana in 2080, potrivit unui studiu publicat marti, in timp ce mare parte din emisfera nordica se confrunta cu temperaturi neobisnuit de ridicate, informeaza Reuters. Oamenii de stiinta au avertizat,…

- Cercetatorii au anuntat miercuri identificarea, cu ajutorul unui instrument de tip radar aflat pe o sonda spatiala de pe orbita lui Marte, a unei formatiuni care pare a fi un lac sarat de mari dimensiuni, aflat sub gheata si localizat la polul sudic al Planetei Rosii, un posibil habitat pentru microorganisme,…

- O campanie radio desfasurata timp de trei ani in Burkina Faso a condus la o crestere semnificativa a numarului de minori bolnavi care au beneficiat de ingrijiri medicale si s-ar putea dovedi una dintre modalitatile cele mai eficiente in ceea ce priveste costurile pentru salvarea vietii copiilor din…

- O echipa de cercetatori australieni a reconstituit fosila unui peste straniu, cu un bot lung, asemanator ornitorincului, care inota pe fundul apei asemenea unei pisici de mare, informeaza miercuri DPA. Fosila cu o vechime de 400 de milioane de ani, denumita Brindabellaspis dupa lantul muntos Brindabella…