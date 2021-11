Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu facut de King's College London și citat de Daily Mail susține ca, conform datelor colectate, principalul motiv al creșterii numarului de cazuri cu 18% in ultima saptamana in Marea Britanie este infectarea elevilor nevaccinați cu varste sub 18 ani care nu sunt. Elevii nu sunt inca eligibili…

- Romania are cea mai mare rata de imunizare din Europa dupa trecerea prin boala, dar nu dupa vaccinul anti-COVID. Este vorba de un procent de 70%, potrivit unui studiu realizat de Școala de Igiena și Boli Tropicale din Londra, citat de cotidianul The Times . Deci, cu toate acestea, țara noastra risca…

- Chiar daca valul patru al pandemiei de coronavirus este in scadere, complicațiile cauzate de virus continua sa omoare zilnic sute de romani.In intervalul 24-25 noiembrie 2021 (orele 10:00) au fost raportate de catre INSP 212 decese (109 barbați și 103 femei), din care 35 anterioare ...

- Al patrulea val al pandemiei de COVID-19 face ravagii in Europa. Marea Britanie a raportat cele mai multe infecții de la inceputul anului. Recorduri triste s-au inregistrat in Federația Rusa și in Ucraina.

- Marea Britanie a inregistrat in ultima saptamana cel mai mare numar de noi cazuri de COVID-19 dupa luna iulie și confirma trendul ascendent al pandemiei in aceasta tara, care are una dintre cele mai ridicate rate ale vaccinarii. Lipsa restricțiilor alimenteaza raspandirea virusului in timp ce o subvarianta…

- "Dragi romani,Va rog sa ințelegeți mesajul nostru: avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastra... nu maine, nu peste o saptamana, ci acum... avem nevoie sa ne fiți alaturi, sa ne ajutați, sa aveți incredere in noi. Personalul medical a fost, este și va ramane la datorie și dupa aceasta pandemie care…

- Omenirea, se pare, iar a inceput cu valurile pandemice, intrezarindu-se chiar un al cincilea. In timp ce Europa se zbuciuma pe valuri, proaspat ieșita din UE, Marea Britanie, gandește altfel. De la inceputul pandemiei, numai in Anglia și Țara Galilor, s-a inregistrat un exces de 70.000 de morți comparativ…

