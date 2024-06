Un studiu realizat in Australia a descoperit o asociere intre sforait si tensiunea arteriala marita, transmite miercuri agentia Xinhua. Potrivit studiului, realizat de specialisti in stiinta somnului de la Universitatea Flinders din Australia de Sud, persoanele care sforaie in mod regulat sunt mai predispuse sa aiba o tensiune arteriala marita si sa sufere de hipertensiune arteriala necontrolata.