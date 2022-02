Studiu: A patra doză de vaccin anti-COVID-19 mai puțin eficientă împotriva infectării cu Omicron Studiu: A patra doza de vaccin anti-COVID-19 mai puțin eficienta impotriva infectarii cu Omicron O a patra doza de vaccin anti-COVID-19 are un efect redus in protejarea fata de infectarea cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, releva un studiu efectuat in Israel, scrie joi agentia DPA. In urma administrarii acestei a patra doze, lucratorii sanitari care au participat la respectivul studiu au dobandit anticorpi restabiliti la nivelul celor de […] Citește Studiu: A patra doza de vaccin anti-COVID-19 mai puțin eficienta impotriva infectarii cu Omicron in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

