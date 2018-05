Familia inseamna pentru romani mai ales dragoste (76%) și siguranța (56%), dar și sprijin moral (53%) și acceptare necondiționata (35%), arata rezultatele unui sondaj efectuat de Sentimente.ro cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Sprijinul financiar ce ar putea veni pe aceasta cale conteaza doar pentru 15% din romanii singuri, in timp ce doar 3% considera familia o bataie de cap in plus....