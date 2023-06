Studiu: 81% dintre românii care vor face vacanţa în străinătate vor plăti digital la destinaţie Opt din zece romani (81%) care merg in vacanta in strainatate, in acest an, vor plati la destinatie cu cardul, telefonul sau alte dispozitive mobile, reiese din datele unui studiu realizat de o companie de plati digitale, transmite Agerpres. Conform cercetarii Visa “Intentii de calatorie si plata 2023”, unul din trei turisti romani (35%) planuieste sa cheltuiasca intre 200 si 600 de euro/persoana in vacanta peste hotare, iar principalele avantaje ale platilor cu cardul in afara tarii, mentionate de catre respondentii din regiune, sunt confortul (58%), siguranta de a nu risca pierderea numerarului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

