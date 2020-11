Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe firme romanesti (75%) nu au luat niciun fel de masuri de securitate suplimentare, in contextul in care, pe fondul pandemiei, au adoptat munca de acasa, acest lucru reprezentand un risc major de securitate cibernetica, conform barometrului realizat de compania de consultanta Frames la…

- "Dupa recordul de vanzari din 2019, Black Friday 2020 se anunta a fi o sarbatoare a shopping-ului sub semnul austeritatii. Pandemia de COVID 19 a influentat in mod semnificativ obiceiurile de consum. In 2020, romanii nu mai cumpara atat de multe haine, produse cosmetice si accesorii -vedetele precedentelor…

- Munca de acasa, probabil la început de pandemie, v-a surâs. Dar și acum sunteți la fel de încântați de aceasta schimbare? Chiar daca la început poate parea un lucru bun (fiind ca prin acest mod de lucru se…

- Munca de acasa va ramane in practica multor companii si, odata ce va trece epidemia de Covid-19, intr-un sistem de lucru hibrid care imbina activitatea de la distanta cu prezenta la birou pentru intreaga echipa, rezulta dintr-un sondaj Colliers International. Sondajul a fost realizat in…