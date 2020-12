Stiri pe aceeasi tema

- 71% dintre romani considera ca in tara noastra exista mai multe persoane sarace decat in majoritatea statelor membre UE, iar 73% apreciaza ca in ultimii cinci ani saracia a crescut foarte mult sau destul de mult in Romania, conform unui comunicat transmis de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila…

- Peste 75% dintre romani se considera mai cinstiți și mai sinceri decat ceilalți. Furtul de materiale de la serviciu, traversatul pe roșu cand nu trece nicio mașina, viteza la volan și minciuna pentru protejarea sentimentelor nu sunt vazute ca probleme de moralitate, noteaza Mediafax.Peste…

- Aproape doua treimi dintre polonezi sunt de parere ca Biserica Catolica are un rol negativ in viata publica, a aratat miercuri o cercetare realizata de United Surveys, potrivit DPA, potrivit AGERPRES.Treizeci si sapte la suta dintre participanti au atribuit Bisericii un rol "categoric" negativ…

- Un studiu facut in Statele Unite arata faptul ca cel mai mult, coronavirusul se raspandește in familie și la evenimentele private. Anchetele epidemiologice din Romania arata ca si la noi in tara evenimentele private sunt principalele focare de COVID-19, spunea recent premierul Ludovic Orban. Medicul…

- Pandemia ne-a facut sa stam mai mult in case și sa consumam mai mult conținut digital decat o faceam in mod normal inainte de luna martie a acestui an. Ei bine, JustWatch a realizat un studiu care ne arata care sunt cele mai apreciate și urmarite servicii de streaming video de catre romani. Pe primul...…

- Șase din zece romani s-ar vaccina impotriva virusului SARS CoV-2 daca vaccinul ar fi disponibil. Acesta este rezultatul unui studiu realizat de Ipsos in mai multe țari din lume in perioada iunie-septembrie. Rezultatul plaseaza Romania printre ultimele țari in privința acceptarii vaccinului, scrie…

- Pandemia de coronavirus a ingreunat accesul bolnavilor cronici din Romania la tratamentele de care aveau nevoie. Peste jumatate dintre bolnavii cronici de la noi din țara nu au beneficiat de tratamentele de care aveau nevoie, potrivit datelor Observatorului Roman de Sanatate. Efectul va duce la deteriorarea…

- 90% dintre romani considera ca schimbarile climatice sunt reale, arata un studiu realizat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) impreuna cu Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES).