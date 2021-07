Studiu: 70% dintre start-up-urile de tehnologie din România, afectate de pandemia COVID-19 Sapte din zece (70%) dintre start-up-urile de tehnologie romanesti au fost afectate de pandemia de COVID-19, iar in cazul a 50% dintre fondatorii acestor afaceri a existat consultare cu echipa pentru a gasi solutii de atenuare a impactului crizei sanitare, arata rezultatele unui studiu initiat de Romanian Tech Startups Association (ROTSA), in parteneriat cu peste 130 de actori ai ecosistemului national de start-up-uri.



Conform cercetarii "Impactul COVID19 asupra Start-up-urilor de tehnologie din Romania", afacerile de acest tip din Romania au venituri, in medie, de 150.000 de euro… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

