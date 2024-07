Studiu: 70% dintre companiile vest-europene și-au mărit bugetul pentru AI în 2024 S-a facut un studiu. Bugetele pentru inteligența artificiala (AI) au fost marite de circa 70% dintre companiile vest-europene in 2024, in mod substanțial (cu peste 30%), fața de 2023, arata raspunsurile a peste 150 de executivi din mari companii occidentale, potrivit studiului „Mastering the AI revolution with a competitive edge”, realizat de compania de consultanța Horvath . In același timp, doar 5% dintre aceste firme – cu cifre de afaceri anuale de peste 200 de milioane de euro și mai mult de 200 de angajați – iși vor reduce bugetele pentru AI in acest an. Studiul a aratat ca cele mai consistente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Horvath – Creșterea bugetelor vizeaza dezvoltarea unor proiecte de AI generativ (GenAI), mai ales in departamentele care se ocupa de IT, servicii interne, servicii pentru clienți, logistica, management, marketing, vanzari și altele. – Principalele efecte care sunt așteptate de pe urma implementarii…

- Companiile aloca bugete in creștere, pentru dezvoltarea unor proiecte de AI generativ (GenAI), in special in departamentelele care se ocupa de IT, servicii interne, servicii pentru clienți, logistica, management, marketing și vanzari, arata un studiu al consultatntului in afaceri Horvath, remis, miercuri,…

- Aproape un sfert dintre companiile globale (22%) utilizeaza, in prezent, in mod eficient, Inteligenta Artificiala Generativa (Gen AI), arata un studiu publicat, ieri, de unul dintre principalii furnizori de servicii digitale si de consultanta IT, potrivit Agerpres. In acelasi timp, cercetarea SoftServe…

- Managerii multor companii din Romania dau instrucțiuni diviziilor lor de HR, sa publice anunțuri de angajare, care de fapt sunt falsuri grosolane, posturile nefiind vacante sau chiar nici nu exista. Aceasta, pentru a pune presiune pe angajați, sa fie mai performanți și sa accepte salarii sub valoarea…

- Telefoanele inteligente – smartphone-urile – sunt dispozitive indiscutabil utile. Insa, pe cat sunt de smart, pe atata reușesc sa provoace dependența, iar copiii din Romania nu fac excepție. Pe langa beneficiile evidente ale tehnologiei din mana noastra, exista și efecte negative in utilizarea smartphone-ului.…

- Ministerul Transporturilor a cerut modificarea Legii achizițiilor publice, dupa ce a constatat ca banii din ajustarile de valori din contracte, necesare din cauza majorarii generale a prețurilor, ajungeau doar la marile companii straine. Acestea refuzau pur și simplu sa ajusteze prețurile subcontractoilor…

- Aproape 70% dintre tineri se declara dispuși sa plateasca mai mult pentru produse sau servicii sustenabile Studiu Deloitte Costul vieții de zi cu zi ramane principalul motiv de ingrijorare pentru tinerii romani (43% dintre Millennials și 29% dintre cei din Generația Z), insa ponderea este in scadere…

- Oamenii s-au minunat de faptul ca aurora boreala s-a putut vedea din locuri neobișnuite. De fapt este vorba de o furtuna geomagnetica sau solara care, dincolo de frumusețea incontestabila, poate avea consecințe dezastruoase pentru rețelele electrice, in special pentru comunitațile care se bazeaza foarte…