STUDIU: 7 din 10 arhitecţi vor să crească tarifele pentru proiectarea viitoarelor construcţii în anul 2022 “Firmele de arhitectura se asteapta, la fel ca marii constructori, sa creasca volumul de munca in urmatoarele 12 luni in contextul cererii mai mari inregistrate in anul 2021. Astfel, 70% dintre arhitecti estimeaza cresteri ale tarifelor pentru serviciile de arhitectura in anul 2022”, potrivit unui studiu al companiei IBC Focus. Sectorul rezidential (39%), infrastructura (32%) si sectorul industrial (10%) sunt domeniile in care arhitectii estimeaza cresterea cererii de proiectare si arhitectura. Mai mult, doi din trei arhitecti considera ca preturile practicate pentru serviciile de proiectare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

