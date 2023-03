Studiu: 7 din 10 angajați nu știu care artrebui să fie salariul lor Un studiu recent releva ca 7 din 10 angajați nu știu care ar trebui sa fie salariul lor in funcție de experiența și competențele din CV și de nivelul pieței, dar 91% au ca principala așteptare sa fie platiți corect. Discuțiile despre salarii sunt in general tabu, insa in ultimii doi ani, dorința Romaniei de a se alinia la tendințele europene privind transparentizarea salariilor a dus catre conversații mai deschise, astfel incat angajații sa fie conștienți de valoarea lor din punct de vedere profesional. In acest sens, 9 din 10 angajați spun ca iși doresc de la angajator, in primul rand, un salariu… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

