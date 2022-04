Studiu: 69% dintre companii oferă beneficii de Paşte angajaţilor In prezent, 84% dintre angajatori ofera beneficii salariatilor, in timp ce 16% nu le au incluse in pachetele pentru angajati, arata datele celui mai recent sondaj eJobs. In plus, 69% dintre antreprenorii, managerii si oamenii de HR intervievati spun ca ofera beneficii speciale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. „Daca in anii anteriori pandemiei cele mai populare erau cosurile cu bunatati traditionale de Paste, in acest an, pentru ca in continuare nu s-a revenit complet la birou, acestea sunt abia pe locul 3, dupa primele in bani si tichetele/voucherele cadou. Totodata observam ca angajatorii profita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de magazine Carrefour Romania anunta pune la dispoziție peste 200 de posturi de lucrator comercial universal pentru ucraineni, in reteaua sa nationala de magazine hypermarket, supermarket si Supeco. Totodata, compania continua directionarea tuturor alimentelor greu perisabile colectate prin Banca…

- ”Carrefour Romania anunta demersuri pentru integrarea persoanelor ucrainene pe piata muncii, prin crearea unui numar de 200 de posturi de lucrator comercial universal in reteaua sa nationala de magazine in format hypermarket, supermarket si Supeco, insemnand aproximativ 260 de unitati. Posturile si…

- Care este ziua potrivita in care trebuie sa prepari cozonac. Fiecare gospodina are obiceiurile sale, dar exista o zi speciala pentru a face deosebitul preparat tradițional in perioada sarbatorilor. Indiferent daca vorbim despre Craciun sau Paște, femeile din mediu rural știu cand este momentul potrivit…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat, vineri, ca numarul rezervarilor facute de turiști pentru perioada Sarbatorilor Pascale la pensiunile și hotelurile nu au scazut ca urmare a conflictului militar din Ucraina. „Din fericire in Bucovina nu se intampla cum s-a intamplat…

- Trendul din SUA și Europa de Vest – Great Resignation, botezat la noi „Marea Demisioneala“, pare ca devine din ce in ce mai prezent și pe plan local, arata rezultatele celui mai recent studiu realizat de platforma de recrutare eJobs. Astfel, 21% dintre respondenții sondajului au marturisit ca, daca…

- Aproape 46% dintre angajatii din domeniul Constructiilor castiga salarii cuprinse peste media naționala, acest sector fiind in topul celor mai bine platite in acest moment, dupa IT, Management și Deazvoltare. Iata cat ciștiga un muncitor, dar și un șef de șantier. Marea majoritate a angajaților din…

- eJobs index salarial: 45,7% dintre angajații din Construcții caștiga salarii cuprinse intre 4.000 și 10.000 lei. Domeniul construcțiilor a fost unul dintre puținele care au reușit sa sfideze pandemia, alaturi de IT, Telecomunicații sau Retail. Acest sector nu numai ca nu a stagnat, dar a inregistrat…

- The Great Resignation se apropie și de Romania. 21% dintre angajați și-ar da demisia de la jobul actual fara sa aiba un plan de rezerva. In același timp, 8 din 10 romani, care au ca principala prioritate schimbarea locului de munca in acest an, deja au inceput cautarile Trendul din SUA și Europa de…