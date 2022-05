Stiri pe aceeasi tema

- In urma ultimelor proiecții ale Bancii Naționale Romane, pentru finalul acestui an, prognoza pentru rata inflației din Romania a ajuns la 12.5%. Totuși, in luna aprilie, rata inflației a atins un nivel record de 13,8% pe teritoriul țarii noastre. Reveal Marketing Research a realizat un studiu reprezentativ…

