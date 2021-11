Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a redus, in Romania, de peste cinci ori riscul de infectie, de peste zece ori riscul de spitalizare si de aproape 14 ori riscul de internare in ATI. De asemenea, prin vaccinare s-a redus de peste 20 de ori riscul de deces in urma COVID-19, arata datele unei analize facute…

- CNCAV a realizat studiul de eficiența a vaccinarii impotriva COVID-19 in randul persoanelor vaccinate, comparativ cu evoluția persoanelor nevaccinate. Concluzia este ca vaccinurile protejeaza in proporție...

- FOTO: Un medicament ce promite sa reduca cu 50% riscul de spitalizare și deces din cauza COVID, in procedura de evaluare la EMA Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) incepe evaluarea in procedura accelerata a Molnupiravir, un medicament produs de gigantul farma Merck, ce promite sa reduca la jumatate…

- Vaccinarea cu schema completa reduce de cel putin 20 de ori riscul de deces, a declarat, miercuri, presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, care a precizat ca, in momentul de fata, nu exista niciun medicament care sa faca acest lucru in cazul infectarii cu SARS-CoV-2. "In momentul de fata, cel mai bun…

- Un medicament antiviral experimental dezvoltat de Merck & Co, sub forma de pastila, ar putea reduce la jumatate riscurile de deces sau de spitalizare pentru persoanele cu cel mai mare risc de a contracta forme grave de Covid-19, potrivit datelor clinice pe care expertii le considera un potential progres…

- Riscul de tromboza este mai mare pentru persoanele care trec prin COVID-19 decat pentru cele care se vaccineaza, potrivit unui studiu care a utilizat datele a peste 29 de milioane de oameni din Anglia, transmite Mediafax. Probabilitatea de a dezvolta cheaguri de sange periculoase dupa infectarea…

