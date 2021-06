Doar 6 din 10 romani considera ca micul dejun este important si tind sa petreaca nu mai mult de 10 minute pentru pregatirea micului dejun in timpul saptamanii. Cu toate acestea, in weekend dedica mai mult timp (peste 15 minute) pregatirii micului dejun. In Romania, micul dejun (32%) si gustarea intermediara (33%) sunt considerate la fel de importante. Peste jumatate dintre romani consuma produse lactate dimineata, iaurtul fiind produsul lactat preferat de catre adulti, iar trei din cinci copii mananca lactate in timpul diminetii, cele mai populare fiind cerealele cu lapte. Mai mult de jumatate…